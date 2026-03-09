Українські пілоти дронів знищили установку «Бук-М2» на Донеччині та «очі» російської ППО у Криму

Удар по російському ЗРК «Бук-М2» на окупованій Донеччині. Фото: кадр із відео

У ніч на 8 березня пілоти 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї бригади ЗСУ знищили пускову установку 9А316 зенітно-ракетного комплексу «Бук-М2» в окупованій Донецькій області. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.



На Донеччині також уразили пункт тимчасової дислокації центру «Рубікон».



В анексованому Криму знищили новітню РЛС 64Н6 «Надгробок». Це високомобільна трикоординатна РЛС кругового огляду – «очі» для ЗРК С-300ПМ та С-400 на півострові.



По цілях вдарили дрони middle strike FP-2 українського виробництва з бойовою частиною 60-100 кілограм.

Нагадаємо, що ЗСУ намагаються перехопити ініціативу та змусити російську армію грати за їхніми правилами.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко