«Не їли 3 тижні»: росіяни просяться в полон на Лиманському напрямку

Росіяни благають про полон через голод.

На Лиманському напрямку російські військові почали просити українських бійців про полон через серйозні проблеми із забезпеченням. Фото з проханням окупантів оприлюднила 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.



За даними військових, ситуація з логістикою у підрозділів російської армії на цій ділянці фронту продовжує погіршуватися. Через нестачу їжі та зв’язку деякі окупанти намагаються знайти будь-який спосіб, щоб здатися українським військовим.



Чергову таку спробу під час розвідки зафіксували оператори мотопіхотного батальйону «Сталеві вершники». На знайденому посланні російські військові залишили прохання про здачу в полон.



У записці йдеться: «Готовы сдаться в плен. Нет сил, не ели 3 недели. Нужна еда и связь».



Українські військові зазначають, що проблеми із забезпеченням у російській армії фіксуються вже давно.



Зокрема, протягом 2025 року через фактичну відсутність евакуації поранених рівень смертності серед російських військових після поранень перевищував 55%. Узимку цей показник, за оцінками українських військових, зріс більш ніж до 65%.

Раніше повідомлялося, що понад 100 російських окупантів здалися в полон, скориставшись інструкціями, які їм передавали українські дрони.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»