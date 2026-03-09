Російські війська зосереджують зусилля на спробах просування в районі Удачного під Покровськом – ЗСУ

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта Генштабу ЗСУ

Армія РФ залучає додаткові резерви та зосереджує зусилля на спробах просування в районі селища Удачне Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



За словами військових, Сили оборони України протидіють намірам окупантів та стримують штурми.



«Зокрема, здійснюються посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування логістики, системно проводяться пошуково-ударні дії. Активно працюють наші дронові підрозділи, артилерія та авіація. Наші воїни завдають ворогу значних втрат», – заявили в УВ «Схід».

Нагадаємо, що ЗСУ намагаються перехопити ініціативу та змусити російську армію грати за їхніми правилами.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко