Ракетний удар по складу «шахедів» у Донецькому аеропорту: поранені співробітники заводу «Алабуга», зокрема головний інженер

Наслідки удару по складу «шахедів» у Донецькому аеропорту. Фото: кадр із відео

7 березня ЗСУ уразили склад боєприпасів та безпілотників «Шахед» у переобладнаному пункті дислокації російських військ у Донецькому аеропорту. Про це повідомили у виданні ASTRA з посиланням на джерела у МНС Росії.



Склад розміщувався у новому терміналі зруйнованого аеропорту. Кадри з дрона, опубліковані українськими військовими, підтверджують детонацію боєприпасів.



Внаслідок атаки отримали поранення кілька прикомандированих співробітників особливої економічної зони «Алабуга» – заводу в Татарстані РФ, де виробляють «шахеди». Серед них головний інженер Денис Закіров з міста Набережні Челни, будівельник Олег Єпіфанов з Орловської області та моторист Олександр Налімов зі Ставропольського краю.



Також поранені чотири окупанти з бригади БПЛА «Грім каскад»: Олег Кулаков, Денис Мельников, Олександр Рябцев та Олексій Алабугін. Ініціатором створення бригади «Грім каскад» є депутат Держдуми РФ від фракції «Єдина Росія» Дмитро Саблін. Цей підрозділ вважається «елітним» – там «проходили службу» депутати Держдуми та регіональних Законодавчих зборів.

Нагадаємо, що по складу «шахедів» у Донецькому аеропорту вдарили ракетами ATACMS та SCALP.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко