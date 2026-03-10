На Донеччині відновили електропостачання — ДТЕК

Фото: Укренерго

На Донеччині стабілізувалася ситуація з електропостачанням — жителі регіону знову зі світлом.



Як повідомили на офіційному сайті компанії «ДТЕК Донецькі електромережі», енергетики не отримували розпоряджень від НЕК «Укренерго» щодо запровадження стабілізаційних чи екстрених графіків відключення електроенергії.



У компанії наголосили, що на даний момент енергосистема працює у штатному режимі. У зв'язку з цим на 10 березня планових обмежень електропостачання в регіоні не передбачено.



Таким чином, споживачі на Донеччині можуть користуватися електроенергією без додаткових обмежень.

Скріншот: ДТЕК Донецькі електромережі

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що 9 березня без світла залишилося місто Краматорськ Донецької області. 10 березня електроенергія відключається лише за деякими адресами, де йдуть ремонтні роботи, повідомляє контактний центр Краматорська.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»