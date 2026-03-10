На фронті зростає активність «Молній» та ударних дронів

На фронті різко зросла кількість безпілотників «Молнія» та ударних і розвідувальних дронів. Про це у Facebook повідомив радник міністра оборони та експерт із радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов.



«Військові часто запитують, чому наші засоби РЕБ не завжди ефективні проти "Молній"», - пише Бескрестнов.



За його словами, проблема полягає у специфіці управління дронами: «Молнія» передає відео в ефір, але не відповідає на сигнали управління, а частота може коливатися від 150 МГц до 2800 МГц. Повне придушення всього спектру на великій відстані неможливе, а навмання блокувати частини смуги безглуздо.



«Що допомагає у боротьбі? Пошук сигналів від пульта управління. Проте він може перебувати за 30–60 км від дрона, і засоби РЕБ часто погано фіксують його через технологію LoRa, яка працює на рівні шумів. До того ж на фронтах одночасно літає багато FPV-дронів, що створює хаотичний спектр сигналів.», - зазначає експерт.



Водночас досвід, інтуїція та взаємодія операторів РЕБ дозволяють частково придушувати «Молнії». На позитив: ворог стикається з аналогічною проблемою щодо наших ударних БПЛА.

Нагадаємо, масові атаки безпілотників типів БМ-35 та БМ-70, які протягом зими регулярно завдавали ударів по Сумах та іншим українським містам, останніми тижнями практично припинилися.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»