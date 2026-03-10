Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Ексдепутата з Луганщини підозрюють у пособництві Росії
10 березня 2026, 13:40

Ексдепутата з Луганщини підозрюють у пособництві Росії

Фото: СБУ

СБУ викрила у пособництві державі-агресору колишнього депутата від забороненої партії ОПЗЖ із Луганської області. Фігуранта затримали у його офісі під Києвом, повідомляє силове відомство.

За даними слідства, експолітик володіє промисловим комбінатом на тимчасово окупованій частині Сходу України. 2022 року підозрюваний перереєстрував підприємство за російським законодавством. Також розслідування встановило, що він ігнорував заборону на ведення бізнесу з РФ і закуповував у компаній країни-агресора обладнання для свого виробництва.

Слідство з'ясувало, що після початку повномасштабної війни фігурант придбав у російській компанії в Набережних Челнах технологічне обладнання на суму понад 1 млн. євро. Щоб приховати торговельні відносини з російською стороною, замовником товару він вказав афілійовану компанію з Білорусі.

Таким чином, обладнання з Росії було поставлене на підприємство ексдепутата, а гроші за товар перераховані в країну-агресор. За даними правоохоронців, податки та інші платежі від цієї угоди надійшли до російського бюджету, фактично фінансуючи війну Кремля проти України.

Під час обшуку в офісі затриманого правоохоронці вилучили смартфони, комп'ютерну техніку, печатки та документи, що підтверджують незаконні операції. Йому повідомили про підозру у допомозі державі-агресору.

Раніше «Новини Донбасу» писали, як «колишні» проросійські політики готуються до нового виборчого циклу в Україні.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

