Атака на Слов'янськ: зросла кількість жертв та поранених

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Філашкін

В результаті російського авіаудару по Слов'янську збільшилася кількість постраждалих та жертв. Росія вбила 4 мешканців, крім того, 16 жителів отримали поранення. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Оновлено 15:55: кількість поранених у Слов'янську зросла до 20 осіб, при цьому кількість загиблих не змінилася. Такі дані станом на 15:30 повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Пошкоджено 12 багатоповерхових будинків, приватний будинок, адміністративну будівлю та близько 20 автомобілів. Остаточні наслідки обстрілу уточнюються.



Раніше повідомлялося, щонайменше 4 загиблих та 16 поранених — такі попередні наслідки ранкового удару по Слов'янську. Серед поранених — 14-річна дівчина.





За словами Філашкіна, відомо про 6 пошкоджених багатоповерхівок і 10 автомобілів. Нині на місці працюють усі відповідальні служби.



Оновлено (14:37) В поліції повідомили, що кількість поранених у Слов'янську збільшилася до 20. Серед них — двоє дітей ( 2011 та 2016 років народження).



Раніше ми писали, що Слов'янськ на Донеччині опинився під ударом керованих авіабомб (КАБ). Станом на 11:00 відомо про 11 поранених. Серед них – чотирнадцятирічна дівчинка. Двоє людей загинули.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»