На Покровському напрямку «Фенікс» ліквідував 7 окупантів та БПЛА

Дрони ДПСУ атакують російських військових на Покровському напрямку.

На Покровському напрямку прикордонники-оператори БпЛА підрозділу «Фенікс» бригади «Помста» продовжують методично знищувати окупантів.



За останній час ліквідовано сім загарбників, спалено транспорт військового призначення та зруйновано кілька укриттів. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.







Противник розвантажував свій транспорт неподалік позицій, коли до нього «завітав» український дрон. Внаслідок удару спалено «буханку» та двох окупантів.



Ще один загарбник, наляканий FPV-дроном, випав із квадроцикла та був оперативно нейтралізований. Четверо інших спробували сховатися в руїнах покинутого будинку, але їх вчасно виявили аеророзвідники «Фенікса» — і вони залишилися під завалами.



Крім того, прикордонникам вдалося збити ворожий безпілотник «Шахед», що прямував прямо на їх позиції. «На нас летить!» — прокоментували подію українські бійці, зафільмувавши епічне збиття.







Раніше в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що минулої доби втрати російських військ склали близько 950 осіб.



Крім того, за даними українських військових, російська армія втратила 13 танків, сім бойових броньованих машин, 73 артилерійські системи, чотири реактивні системи залпового вогню та два засоби протиповітряної оборони.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»