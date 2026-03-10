Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
ЗСУ вразили важливі військові цілі російських окупантів у Донецькій області
10 березня 2026, 13:46

Станція РЕБ (радіоелектронної боротьби)

Українські військовослужбовці в ніч проти 10 березня завдали серії уражень по військових об’єктах російських окупантів у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

«Українські ударні БПЛА успішно атакували склади пально-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки, а також станцію радіоелектронної боротьби в районі Донецька», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Сили оборони вразили пункт управління ударними БПЛА неподалік Мирнограду, підрозділ артилерії на околицях Сухецького та артилерійську гармату біля Дорожнянки Донецької області.

Також українські військові завдали вогняної поразки щодо скупчення живої сили росіян у районах Новомиколаївки Запорізької області, Селідового (Донецька область) та Покровська.

Раніше ми писали, що українським військовослужбовцям вдалося вбити кілька цілей російських окупантів на окупованій частині Донецької та Луганської областей.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

