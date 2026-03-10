ЗСУ прорвали оборону противника біля кордону Запорізької та Дніпропетровської областей

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

Українські військові за підтримки бронетехніки прорвали оборону противника у районі адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей.



Після прориву підрозділу ЗСУ розпочали операцію із зачистки населеного пункту Новогригорівка у Запорізькій області. Про це повідомив воєнблогер Олег Петренко, який опублікував відповідну інформацію щодо ситуації на даній ділянці фронту.



За його словами, на карті лінія жовтого кольору позначає адміністративний кордон між Дніпропетровською та Запорізькою областями, у районі якого і стався прорив оборони противника. Українські сили продовжують закріплюватись на зайнятих позиціях та проводити зачистку території населеного пункту.

Раніше «Новини Донбасу» з посиланням на DeepState повідомляли, що українські бійці продовжують діяти по відрізку від села Тернове на Дніпропетровщині до села Солодке на Запоріжжі.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»