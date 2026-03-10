Без води і без фахівців: як Пушилін звітував Путіну про комунальну кризу в Донецьку

Відсутність води зношує комунальні мережі окупованої Донеччини ще швидше, заявив голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін у доповіді главі Кремля Володимиру Путіну. Над усуненням аварій в окупованих містах працюють близько 230 аварійних бригад, з яких половина приїхала з Росії. З так званих міст-шефів приїхало близько 700 фахівців, стверджує Пушилін, вказуючи, що в Донецьку та інших окупованих містах таких фахівців не знайшлося.



Також голова ДНР заявив, що 126 кілометрів мережі замінили, її планують замінити 165 кілометрів. Для покращення ситуації використовують підземні джерела. При цьому проблеми із водопостачанням залишаються. Головний акцент Пушилін поставив на тому, що водоймища в окупації після снігової зими можуть бути повноводними.



«Зима снігова порівняно з минулими роками, що нам дозволяє впевненіше регулювати подачу води», — заявив він.



Раніше Пушилін неодноразово заявляв, що повноцінне водопостачання в окупованих містах Донеччини буде лише за умови захоплення Росією усієї території регіону. Близько 72 кілометрів ключової водної артерії Донбасу — каналу Сіверський Донець — Донбас, на цей час перебувають під контролем ЗСУ або безпосередньо в зоні бойових дій, заявив голова підприємства «Вода Донбасу» (підконтрольна «ДНР») Сергій Мокрий.



Ще 53 кілометри протяжності каналу контролюють окупанти.



Сергій Мокрий підкреслив, що об'єкти каналу, розташовані поблизу передової, регулярно зазнають обстрілів, що серйозно ускладнює експлуатацію та відновлення системи водопостачання.

2025 рік для мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей став роком боротьби за воду. З літа Донецьк, Макіївка, Маріуполь, Єнакієве, Антрацит та інші міста живуть у режимі жорстких графіків водопостачання або взагалі без нього. Вода в будинках з'являється раз на кілька днів, а в низці населених пунктів — відсутня тижнями. Навіть такі графіки вважаються «не найгіршим варіантом». Питання про те, чи можливі зміни у 2026 році та чи існують реальні рішення водної кризи, залишається відкритим.

Як угруповання «ДНР» та її російські куратори намагаються розв'язати проблему, створену своїми ж руками, — «Новини Донбасу» стежили онлайн у 2025 році.

Авторка: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»