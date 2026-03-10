Путін розповів про «відновлення» Донеччини на тлі зруйнованих Вугледара, Авдіївки та Бахмута

Глава Кремля Володимир Путін заявив про «колосальну шкоду» для Донбасу. Про це він сказав на зустрічі з головою угрупування «ДНР» Денисом Пушиліним, не визнаючи, що збитків Донецької області було завдано саме внаслідок розв'язаної Росією війни та дій окупаційної армії.



Він також провів «історичний екскурс», назвавши Донецьк та область «одними з найрозвиненіших центрів Радянського Союзу». Як розвивалася Донеччина у незалежній Україні, кремлівський диктатор вирішив не згадувати.



Крім того, лідер Кремля заявив про «швидкі темпи відновлення» частини Донеччини, яка зараз перебуває під контролем російської армії, також не уточнюючи, що саме вдалося «відновити».



Зазначимо, що нещодавно окуповані населені пункти, такі як Вугледар, Курахове, Селідове, Авдіївка, Бахмут, Новогродівка, Сіверськ та інші міста та села, які Росія захопила переважно після 2022 року, досі лежать у руїнах.



Пушилін своєю чергою заявив, що 260 людей повернулися до Курахового. Тобто зараз там перебуває близько 1300 осіб. За словами голови «ДНР», у місті із січня є електрика.

Раніше «Новини Донбасу» розповіли, як живе окупована Авдіївка.

Вулиці Вугледару порожні та завалені уламками бетону, викрученим металом та залишками згорілих конструкцій. На асфальті численні вирви, а на дорогах збереглися сліди артобстрілів та авіаударів.

У Кураховому немає стабільної логістики, повноцінної медицини та адмінсервісів. Мешканці ходять по воду з візками. «Відновлення» — це мобільний зв'язок «Фенікс», балонний газ та показові сюжети про передачу генераторів.