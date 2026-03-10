ЗСУ завдали ракетного удару по заводу у Брянську: над підприємством піднявся густий чорний дим

Наслідки ракетного удару по заводу у Брянську. Фото: кадр із відео

Ввечері 10 березня завдали ракетного удару по заводу мікроелектроніки «Кремній Ел» у місті Брянськ РФ. Про це повідомили у виданні ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз.



Місцеві жителі чули 11 вибухів. Після удару над будівлею підприємства почав підійматися густий чорний дим.



У Телеграм-каналі Exilenova+ заявили, що по заводу вдарили ракетами Storm Shadow.



Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами підтвердив проведення успішної операції та ураження брянського заводу.



«Цей завод виробляв системи управління всіх видів ракет РФ», – зазначив Зеленський.



«Кремній Ел» – великий російський виробник мікроелектроніки. Підприємство випускає інтегральні мікросхеми, діоди, транзистори, силові модулі та інші напівпровідникові компоненти. Зокрема, завод випускає електронні компоненти, які використовуються у різних системах озброєння та військової техніки, включаючи ракетні комплекси, системи ППО та безпілотники. Серед них – ЗРГК «Панцир», ОТРК «Іскандер», «Тополь-М» та «Булава», ЗРК С-300 та С-400.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару ЗСУ по складу «шахедів» у Донецькому аеропорту 7 березня поранення отримали співробітники російського заводу «Алабуга», зокрема головний інженер.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко