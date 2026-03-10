Путін та Пушилін під час зустрічі у Кремлі заявили, що Росія за пів року «захопила близько 8%» Донеччини

Зустріч голови Кремля Володимира Путіна та голови угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна у Москві. Фото: угруповання «ДНР»

У Росії пів року тому рахували, що під контролем України близько 25% території Донецької області. Про це стало відомо із заяви голови Кремля Володимира Путіна під час зустрічі 10 березня у Москві з головою угруповання «ДНР» Денисом Пушиліним.



Путін запитав Пушиліна, скільки за його оцінками зараз відсотків території регіону контролюють ЗСУ. Пушилін відповів: «Приблизно 17% – те, що зараз».



Голова Кремля своєю чергою сказав, що йому повідомляють про нібито 15-17%.



За даними аналітиків DeepState, станом на 1 січня Росія контролювала 78,1% області. З того часу темпи окупації української території впали, а російські війська не досягли значних проривів на фронті, зокрема на Донеччині.

Нагадаємо, що Путін під час зустрічі з Пушиліним розповів про «відновлення» Донеччини на тлі зруйнованих Вугледара, Авдіївки та Бахмута.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко