Пушилін запропонував Путіну виділяти по «15 соток землі» російським солдатам, які залишаться на окупованій Донеччині

Зустріч голови Кремля Володимира Путіна та голови угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна у Москві. Фото: угруповання «ДНР»

В окупованій Донецькій області необхідно вирішувати питання демографії, тому програма «Земський ветеран СВО» передбачає видачу землі «до 15 соток». Про це стало відомо із заяви голови угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна під час зустрічі 10 березня у Москві з головою Кремля Володимиром Путіним.



За його словами, зараз нібито є багато російських солдатів, які «вже пов'язують своє життя» з окупованою територією.



«Щоб було просто, легко використовувати ті програми, які є вже за вашим рішенням – і іпотека під 2%, вона включає якраз будівництво будинку, військова іпотека, багато інструментів. Але щоб було просто: ось вона земля, можливо, розмежована та інше, ось такі варіанти, ось такі програми. І щоб вона комплексно зрозуміла та прозора була для хлопців, якщо бажають залишатися. Для нас це і робочі руки у відновленні, і інше. Але чому «15 соток», ближче до цього? Тому що, щоб можна було розширювати будинок, сім'ї потрібні великі», – сказав Пушилін.



На це Путін відповів, що «15 – малувато».



Варто зазначити, що після початку повномасштабної війни переважна більшість жителів міст і сіл на Донеччині, на які наступала російська армія, змушена була тікати через загрозу життю та страх окупації. Війська РФ практично повністю зруйнували десятки населених пунктів, внаслідок чого вони стали непридатними для життя. У таких містах як Бахмут, Авдіївка, Соледар, Вугледар, Курахове та багато інших залишилися жити лише десятки людей, хоча до війни там жили десятки тисяч. У містах та селах, окупованих після 2014 року, також відбувся масовий відтік місцевого населення. Це пов'язано насамперед з погіршенням якості життя. Тому Москва намагається активно заселяти захоплені території жителями з бідних регіонів та глибинок РФ.

Нагадаємо, що Путін та Пушилін під час зустрічі у Кремлі заявили, що Росія за пів року «захопила близько 8%» Донеччини.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко