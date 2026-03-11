За добу на Донеччині четверо людей загинули і 21 житель постраждав

У Донецькій області за минулу добу, 10 березня, загинули четверо людей, понад 20 людей постраждали. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 10 березня росіяни вбили 4 мешканців у Слов'янську», — зазначив він.

За словами Філашкіна, ще 21 особа отримала поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинула 4081 особа, крім того, отримали поранення — 9018 мешканців. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»