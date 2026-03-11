У Харкові «Шахед» вдарив по Шевченківському району: є жертви

У Харкові зафіксовано удар дрона-камікадзе «Шахед» по приватному сектору Шевченківського району. Деталі інциденту з’ясовуються.



За словами мера міста Ігоря Терехова, внаслідок атаки постраждало цивільне підприємство. Спочатку повідомлялося про чотирьох поранених та можливих загиблих.



Пізніше очільник міста уточнив інформацію: наразі відомо про двох загиблих й п’ятьох постраждалих. На місці працюють екстрені служби, наслідки ворожого удару уточнюються.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»