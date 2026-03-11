Росія запустила по Україні майже сотню дронів. ПВО збила 90 БПЛА

ППО збила 90 БПЛА

Російська армія в ніч на 11 березня атакувала Україну за допомогою 99 БПЛА із семи напрямків. Протиповітряна оборона збила 90 безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 11 березня (з 18:00 10 березня) противник атакував 99 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів за напрямками: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, селище Гвардійське — Крим, близько 70 із них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.



Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила 90 БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.



Крім того, зафіксовано влучення 9 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.



Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»