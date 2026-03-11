ЗСУ вночі вдарили по російському складу боєприпасів під окупованим Маріуполем: після влучання почалася детонація

Наслідки удару по російському складу БК під окупованим Маріуполем. Фото: кадр із відео

У ніч на 11 березня Сили оборони України уразили склад боєприпасів російських військ під окупованим Маріуполем. Про це повідомили у Телеграм-каналі Exilenova+.



Після влучання по складу почалися пожежа та детонація БК.



У пресслужбі Маріупольської міської ради з посиланням на Центр вивчення окупація розповіли, що близько години у Маріуполі та на його околицях були чутні вибухи.



«Уражений склад боєприпасів, розташований у селі Широка Балка на південний схід від міста, неподалік аеропорту. За наявною інформацією, об'єкт використовувався для зберігання ракет до систем протиповітряної оборони. За попередніми даними, також може йтися про ураження елементів системи ППО», – зазначили у міськраді.

Нагадаємо, що 10 березня голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник заявив про атаки безпілотників на окуповану Луганську область.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко