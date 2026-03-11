Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
ЗСУ просунулися на 12 км у Дніпропетровській області — ISW
11 березня 2026, 09:49

Українські війська змогли просунутися на 10–12 кілометрів углиб під час двох окремих наступальних операцій у Дніпропетровській області. Унаслідок цих дій з кінця січня 2026 року було звільнено понад 400 квадратних кілометрів території. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За оцінками аналітиків, українські сили провели взаємопов’язані наступи в напрямках Гуляйполя та Олександрівки наприкінці 2025 року та на початку 2026-го. Метою операцій було витіснення російських військ із частини Дніпропетровської області та зрив підготовки Росії до весняного наступу.

У ISW зазначають, що швидке просування українських підрозділів у напрямку Олександрівки стало можливим після прориву розрізнених російських позицій у складних погодних умовах та придушення російської оборони, яка значною мірою спиралася на використання безпілотників.

Аналітики також припускають, що на ситуацію вплинуло блокування російського супутникового зв’язку Starlink компанією SpaceX на початку лютого 2026 року.

Контратаки ЗСУ можуть ускладнити підготовку російської армії до нових наступальних операцій навесні та влітку 2026 року в Донецькій області та на півдні країни. Нагадаємо, ЗСУ нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

