РФ обстріляла Донецьку область, пошкоджено десятки будівель

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 10 березня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Відомо про ушкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар загарбників потрапили два райони:





Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено комунальний заклад, у Райгородку — інфраструктурний об'єкт. У Слов'янську 4 людини загинули і 21 поранена, пошкоджено 12 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, адмінбудівлю і 20 автівок. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено ангар та інфраструктуру. У Краматорську поранено людину, пошкоджено десятки багатоповерхівок, 2 заклади освіти, заклад культури, крамниці та торговельні центри. У Дружківці пошкоджено приватний будинок. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено вантажівку.



Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.



Раніше ми писали, що в результаті російського авіаудару по Слов'янську збільшилася кількість постраждалих та жертв.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»