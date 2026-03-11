Безпілотники масовано атакували Тольятті: горить хімзавод

Наслідки атаки на хімзавод у Тольятті. Фото: Exilenova+

Вранці 11 березня атакували хімічний завод «КуйбишевАзот» у місті Тольятті Самарської області РФ. Про це повідомили у виданні ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз.



Місцеві жителі повідомили про велику кількість вибухів у місті. Внаслідок удару виникла пожежа на підприємстві.



Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев заявив про масовану атаку дронів на регіон.



«КуйбишевАзот» – одна з провідних російських хімічних компаній, лідер у виробництві капролактаму та продуктів його переробки, входить до числа найбільших виробників азотних добрив.

Нагадаємо, що у ніч на 11 березня ЗСУ вдарили по російському складу боєприпасів під окупованим Маріуполем, після влучання почалася детонація.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко