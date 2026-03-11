Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Безпілотники масовано атакували Тольятті: горить хімзавод
11 березня 2026, 10:05

Безпілотники масовано атакували Тольятті: горить хімзавод

Наслідки атаки на хімзавод у Тольятті. Фото: Exilenova+ Наслідки атаки на хімзавод у Тольятті. Фото: Exilenova+

Вранці 11 березня атакували хімічний завод «КуйбишевАзот» у місті Тольятті Самарської області РФ. Про це повідомили у виданні ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз.

Місцеві жителі повідомили про велику кількість вибухів у місті. Внаслідок удару виникла пожежа на підприємстві.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев заявив про масовану атаку дронів на регіон.

«КуйбишевАзот» – одна з провідних російських хімічних компаній, лідер у виробництві капролактаму та продуктів його переробки, входить до числа найбільших виробників азотних добрив.

Нагадаємо, що у ніч на 11 березня ЗСУ вдарили по російському складу боєприпасів під окупованим Маріуполем, після влучання почалася детонація.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
В'ячеслав Федорищев
Місця
Тольятті
Інше
Війна Вибухи Пожежа Атака БПЛА Хімзавод
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
22:18
На окупованому Донбасі фіксують масштабні перебої зі світлом
14:59
Дрони вразили склад боєприпасів російських загарбників у Маріупольському районі
14:04
Агент спротиву проник у зенітний підрозділ ЗС РФ — «АТЕШ»
23:38
Пушилін запропонував Путіну виділяти по «15 соток землі» російським солдатам, які залишаться на окупованій Донеччині
22:00
Пасічник заявив про атаки безпілотників на окуповану Луганську область
16:55
Путін розповів про «відновлення» Донеччини на тлі зруйнованих Вугледара, Авдіївки та Бахмута
16:55
Коробки для «Укрпошти» та російський слід: що з'ясували журналісти про власника Рубіжанського комбінату
15:28
Без води і без фахівців: як Пушилін звітував Путіну про комунальну кризу в Донецьку
14:54
Дрони атакували поїзди в Криму та РФ: загинув машиніст
13:46
ЗСУ вразили важливі військові цілі російських окупантів у Донецькій області
08:58
У Севастополі перевіряють командування дивізії ППО РФ
16:55
Росія прискорює вилучення житла на окупованих територіях
14:58
ЗСУ вразили ЗРК «Бук-М3» та командні пункти окупантів на Донбасі
13:45
В окупованому Донецьку ліквідують наслідки удару по району заводу «Точмаш»
11:33
В окупованих містах поширюють рядки Шевченка
10:17
У Донецьку відбулася масштабна детонація боєприпасів
17:22
Окупанти терміново шукають працівників на Старобешівську ТЕС
15:25
На території заводу «Точмаш» у Донецьку знищено склад боєприпасів
12:46
У Донецьку знову вдарили по складу дронів у районі аеропорту
10:02
У Василівці Запорізької області повідомили про влучання ракети в багатоповерхівку
16:16
Балицького можуть усунути: РФ шукає нового «губернатора»
14:35
Удар БПЛА по заводу в Євпаторії: розтрощено цехи
13:09
У Донецькому аеропорту знищено місце зберігання та запуску БПЛА «Шахед»
12:12
В окупованому Стаханові підірвали автомобіль: є поранений
10:58
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом піднявся дим
21:31
Українські військові вдарили по ЗРК «Тор» росіян у Донецькій області
21:10
ЗСУ атакували пункт управління БПЛА та місце розвантаження боєприпасів армії РФ
20:44
Сили оборони вразили важливі військові цілі окупантів на Донеччині
16:49
Пушилін заявив, що до 2028 року «сподіваються запустити» поїзд з окупованого Донецька у Москву
10:15
Окупанти затримали 18-річну мешканку Волновахи за «держзраду»
усі новини
23:32
Російські групи просунулися до шахти «Покровське» на Добропільському напрямку
22:48
З початку війни Британія надала Україні 21,8 млрд фунтів допомоги
22:18
На окупованому Донбасі фіксують масштабні перебої зі світлом
21:27
Росія почала втрачати захоплені території вперше з 2023 року
20:31
З прифронтової Миколаївки на Донеччині поліція вивезла людей похилого віку
18:52
Філашкін відзначив захисників Донеччини нагородами
18:07
Росіяни завдали п'ять авіаударів по Запоріжжю
17:45
Дрон РФ атакував маршрутку в Херсоні: 20 постраждалих
17:00
Нерухомість у Києві та мільйони у банках. Чим багата родина першого заступника голови Донецької ОВА Юрія Винокурова
17:00
Відомо, скільки дітей залишається у Дружківській громаді
16:36
Поставки мультикоптерів для фронту зросли на 17% — Міноборони
16:21
Мешканцю Краматорського району оголосили підозру у замаху на вбивство
16:02
Дружківка залишилася без води
15:46
Генштаб ЗСУ повідомив про удари по складах палива та командному пункту росіян в Авдіївці, Бердянську та Криму
15:34
Під час розтину тіла загиблого військового, яке повернули з РФ, знайшли гранату
15:11
Удар по центру Краматорська: на місто скинули п'ять авіабомб, пошкоджені майже пів сотні багатоповерхівок
14:59
Дрони вразили склад боєприпасів російських загарбників у Маріупольському районі
14:44
Знищення російських дронів у небі Костянтинівкою: з'явилося відео
14:24
Російська армія просунулася під Покровськом та Часовим Яром – DeepState
14:04
Агент спротиву проник у зенітний підрозділ ЗС РФ — «АТЕШ»
13:25
У селищі під Слов'янськом сталася аварія, загинула жінка
13:23
У Сочі майже добу триває атака БПЛА
12:52
Полк «Скеля» прорвав оборону РФ та звільнив Тернове
12:25
СБУ затримала ексначальника цеху стратегічного підприємства на Донеччині: він коригував обстріли РФ
11:55
OSINT-канали проаналізували удар Storm Shadow по заводу «Кремній Ел»
11:45
Атака на окупований Донецьк: під удар потрапило місце збирання наземних робототехнічних комплексів, загинув майор РФ
11:28
Центр Краматорська потрапив під російський обстріл: у міськраді показали наслідки
11:17
Армія РФ вдарила по енергетиці Донецької області: частина жителів залишилася без світла
11:06
Удар авіабомб по центру Слов'янська: кількість поранених зросла, сім людей у лікарні
10:35
У Херсоні померла 91-річна жінка після російського обстрілу
усі новини
ВІДЕО
Скріншот: t.me/petrenko_iHS Російські групи просунулися до шахти «Покровське» на Добропільському напрямку
11 березня, 23:32
Фото: Нацполіція України З прифронтової Миколаївки на Донеччині поліція вивезла людей похилого віку
11 березня, 20:31
Наслідки атаки російського дрона на маршрутку у Херсоні. Дрон РФ атакував маршрутку в Херсоні: 20 постраждалих
11 березня, 17:45
Наслідки удару по центру Краматорська. Фото: поліція Удар по центру Краматорська: на місто скинули п'ять авіабомб, пошкоджені майже пів сотні багатоповерхівок
11 березня, 15:11
У СЗГ підтвердили знищення російського складу боєприпасів. Фото: скріншот Дрони вразили склад боєприпасів російських загарбників у Маріупольському районі
11 березня, 14:59
Знищення дронів у небі над Костянтинівкою. Знищення російських дронів у небі Костянтинівкою: з'явилося відео
11 березня, 14:44

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір