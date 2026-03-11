Росія скинула на Краматорськ авіабомби, є постраждала

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: міськрада

Російські окупанти атакували Краматорськ, застосувавши чотири авіаційні бомби (ФАБ-250). Під удар потрапив центр міста та житлові забудови. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

«За попередньою інформацією, поранення отримала жінка 1959 року народження», — йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що пошкоджено десятки багатоповерхівок, два навчальні заклади, заклад культури, магазини та торгові центри.



Раніше ми писали, що в результаті російського авіаудару по Слов'янську збільшилася кількість постраждалих та жертв.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»