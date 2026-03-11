Центр Краматорська потрапив під російський обстріл: у міськраді показали наслідки

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: міськрада

У ніч проти 11 березня російські війська масовано атакували Краматорськ. Потужні вибухи пролунали в центральній частині міста, де поряд з житловими будинками розташовані адміністративні установи, заклади культури та комерційні об'єкти. Про це повідомили у пресслужбі міськради.



«Ворог вдарив туди, де завжди вирувало мирне міське життя. За попередньою інформацією, росіяни застосували чотири 250-кілограмові фугасні авіаційні бомби з модулями УМПК. Один з боєприпасів влучив прямо в житловий будинок. Внаслідок удару пошкоджено майже п'ять десятків об'єктів у центральній частині міста», — йдеться у повідомленні.





Пошкоджено житлові будинки, адміністративні будинки, освітні заклади та комерційні установи. Крім того, Палац культури, також пам'ятка архітектури місцевого значення та один із відомих архітектурних домінант Краматорська.



Раніше ми писали, що російські окупанти атакували Краматорськ, застосувавши чотири авіаційні бомби (ФАБ-250).

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»