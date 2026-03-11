У селищі під Слов'янськом сталася аварія, загинула жінка

У Слов'янській громаді сталася аварія. Фото: ДСНС

У середу, 11 березня, у селищі Билбасівка Слов'янської громади Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Відомо про загибель жінки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Внаслідок лобового зіткнення транспортні засоби зазнали значних пошкоджень. На жаль, одна жінка загинула, ще троє людей отримали травми», — йдеться у повідомленні.





Рятувальникам вдалося деблокувати тіло загиблої жінки зі знівеченого автомобіля. Потерпілим надали необхідну допомогу.



Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»