Мешканцю Краматорського району оголосили підозру у замаху на вбивство

Фото: Прокуратура України

Мешканцю Краматорського району Донецької області повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство двох осіб, а також у незаконному придбанні, носінні та зберіганні боєприпасу без передбаченого законом дозволу. Про це повідомили у прокуратурі.



За даними слідства, у серпні 2024 року чоловік знайшов ручну уламкову гранату. Замість повідомити про знахідку правоохоронцям, він сховав боєприпас у своєму гаражі та зберігав його там.

Інцидент стався 6 березня 2026 року у дворі приватного будинку. Між підозрюваним, його цивільною дружиною та зятем спалахнула сварка. Після конфлікту чоловік пішов до місця, де зберігав гранату, взяв її та привів у бойову готовність.



Повернувшись до родичів, він опинився поруч із ними, коли вибуховий пристрій здетонував. Внаслідок вибуху жінка та її чоловік отримали множинні осколкові поранення голови, тулуба та кінцівок, а також пошкодження внутрішніх органів.

Сам підозрюваний також постраждав — лікарі діагностували у нього травматичну ампутацію кисті. Сусіди, почувши вибух, прибігли на місце події. Вони надали постраждалим домомедичну допомогу та викликали бригаду швидкої допомоги.

Під час обшуку на території домоволодіння правоохоронці вилучили уламки та фрагменти вибухового пристрою. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Санкція передбачає покарання до 15 років позбавлення волі чи довічне ув'язнення.

Досудове розслідування проводить слідчий відділ Краматорського райуправління поліції Донецької області.

Нагадаємо, у Києві розслідують розкрадання коштів зниклого військового; підозрюється жінка, яка видавала себе за цивільну дружину.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»