Відомо, скільки дітей залишається у Дружківській громаді. Фото: Дружківська МВА

Станом 11 березня у прифронтовій Дружківській громаді Донецької області залишаються 16 сімей, у яких виховуються 16 дітей. Місцева влада закликає мешканців евакуюватися з громади. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



«Щодня проводиться евакуація сімей із дітьми. Протягом останнього тижня виїхали 24 родини, де виховуються 30 дітей. З початку поточного тижня допомогу у переїзді отримали ще 6 сімей разом із 7 дітьми», — йдеться у повідомленні.





У відомстві уточнили, що Дружківська міська військова адміністрація співпрацює з благодійними організаціями, які допомагають сім'ям із дітьми знайти житло у різних регіонах України. Зокрема, команда Save Ukraine організує комплексну допомогу для сімей з дітьми, що залишають прифронтові території.



«Кожна сім'я отримує індивідуальний супровід з моменту звернення та подання заявки до безпечного переїзду та заселення. Підбір житла здійснюється з урахуванням потреб та кількості членів сім'ї», – резюмували в адміністрації.



Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»