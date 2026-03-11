Поставки мультикоптерів для фронту зросли на 17% — Міноборони

Фото: Міноборони

У лютому обсяги поставок мультикоптерів для підрозділів Сил оборони зросли на 17% порівняно із січнем. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.



За даними відомства, Агенція оборонних закупівель (ДОТ) у січні–лютому уклала контракти на рекордну кількість таких дронів. Очікується, що військові отримають щонайменше вдвічі більше мультикоптерів, ніж за аналогічний період минулого року.



Йдеться про системи Mavic, Autel, Matrice та інші дрони, які активно застосовують на тактичній глибині. Їх використовують для розвідки, коригування артилерійського вогню, ураження піхоти скидами боєприпасів, мінування шляхів підходу та підвищення ефективності FPV-дронів.



У Міноборони наголошують, що під час бойових дій підрозділи регулярно втрачають мультикоптери, тому потреба в них залишається високою. Паралельно триває тестування альтернатив популярним дронам Mavic із використанням технологій штучного інтелекту.



Крім того, цього року планують суттєво збільшити закупівлі FPV-дронів, перехоплювачів, оптоволоконних систем і розвідувальних безпілотників.

Нагадаємо, українські безпілотники все частіше використовуються не тільки для розвідки або ударів, але і як інструмент, що змушує російських військових здаватися в полон.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»