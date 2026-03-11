Нерухомість у Києві та мільйони у банках. Чим багата родина першого заступника голови Донецької ОВА Юрія Винокурова

Перший заступник голови Донецької ОВА Юрій Винокуров. Фото: ДОВА

8 березня перший заступник голови Донецької обласної військової адміністрації Юрій Винокуров подав декларацію за 2025 рік. Про це стало відомо із даних у Єдиному державному реєстрі декларацій.



«Новини Донбасу» розповідають, що декларує родина першого заступника начальника ДОВА.



Нерухомість



Згідно з декларацією за 2025 рік, Юрій Винокуров декларує приватний будинок загальною площею 32,6 квадратних метри та земельну ділянку загальною площею 169 квадратних метрів в окупованій Євпаторії.



Винокуров також декларує гараж загальною площею 44 квадратних метри та має реєстрацію у квартирі загальною площею 58,4 квадратних метри у захопленому Донецьку.



Крім того, чиновник декларує 50% власності на нежитлову будівлю загальною площею 482 квадратних метри в окупованій Макіївці. Рештою володіє громадянин України.



Дружина Юрія Винокурова декларує приватний будинок загальною площею 338,6 квадратних метри у Донецьку, а також земельні ділянки загальною площею 10 543, 18 875 та 7874 квадратних метри в окупованому селі Володине на Донеччині.



У Києві дружина чиновника володіє квартирами загальною площею 71,6 та 90,8 квадратних метри та нежитловим приміщенням загальною площею 1,3 квадратних метри.



У місті Слов'янськ на Донеччині Винокуров має право користуватись за усною домовленістю квартирою. Нерухомістю володіє громадянин України.



У Києві дружина першого заступника голови ДОВА має право користуватися за усною домовленістю квартирою загальною площею 101,7 квадратних метри. Нерухомістю володіє громадянка України.



Недобудована нерухомість



Юрій Винокуров декларує недобудований приватний будинок загальною площею 242,7 квадратних метри в Євпаторії, а його дружина – два недобудовані паркувальні місця загальною площею 22,39 та 19,96 квадратних метри у Києві.



Автомобілі



Дружина Винокурова володіє легковим автомобілем Volkswagen Passat 2015 року випуску.



Доходи



За 2025 рік Юрій Винокуров на посаді першого заступника голови Донецької ОВА заробив 2 587 925 гривень.



Від одного з українських банків Винокуров отримав відсотки на суму 78 126 гривень, а його дружина від двох українських банків – у розмірі 309 647 гривень.



Дружина чиновника від зайняття підприємницькою діяльністю отримала 6 072 674 гривні.



Банківські рахунки



На рахунку в одному з українських банків Юрій Винокуров зберігає 2 189 551 гривню.



Його дружина на рахунку у двох українських банках зберігає 7 553 825 гривень.



Готівка



У готівковому вигляді Винокуров зберігає 50 000 доларів та 25 000 євро, а його дружина – 600 000 гривень.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко