Дрон РФ атакував маршрутку в Херсоні: 20 постраждалих

Наслідки атаки російського дрона на маршрутку у Херсоні.

У Херсоні російський безпілотник атакував маршрутку з пасажирами. Внаслідок удару по транспорту в Дніпровському районі спочатку повідомлялося, що постраждали щонайменше десять осіб.



Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, до однієї з міських лікарень близько 12:30 доправили дев’ятьох поранених. У них зафіксовано мінно-вибухові травми. Серед постраждалих — жінки віком 37, 45, 49, 57, 58 і 64 роки та чоловіки 41, 48 і 60 років.



58-річна мешканка Херсона перебуває у тяжкому стані. Лікарі продовжують обстеження постраждалих і надають необхідну допомогу. Ще один потерпілий — 17-річний хлопець. Він отримав мінно-вибухову травму, однак медики надали йому допомогу на місці.



Пізніше у Херсонській міській військовій адміністрації (МВА) повідомили, що кількість постраждалих внаслідок удару російського дрона по маршрутному автобусу зросла до 20 осіб.



«Вже відомо про 20 постраждалих», — зазначили у місцевій адміністрації.

Виродки посеред білого дня атакували дроном автобусом у Херсоні, у якому їхали люди, — місцеві ЗМІ.



Нагадаємо, раніше у Херсоні померла 91-річна місцева мешканка, яка дістала поранення під час російського обстрілу Дніпровського району.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»