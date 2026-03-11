Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Філашкін відзначив захисників Донеччини нагородами
11 березня 2026, 18:52

Філашкін відзначив захисників Донеччини нагородами

Фото: Вадим Філашкін Фото: Вадим Філашкін

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін провів зустріч із військовослужбовцями Сил спеціальних операцій Збройних сил України та вручив їм нагороди. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Під час зустрічі сторони обговорили посилення співробітництва та подальшу підтримку підрозділів Сил оборони. За словами Філашкіна, допомога українській армії залишається безумовним пріоритетом для Донецької області.

Він наголосив, що бійці Сил спеціальних операцій є елітою українського війська та виконують найскладніші завдання на передовій.

«Воїни ССО — це еліта українського війська, ті, хто діє там, де найскладніше, і завжди тримає удар. Підтримка таких підрозділів — це внесок у оборону нашої Донеччини та всієї країни», — зазначив голова ОВА.

Вадим Філашкін вручив військовим підрозділу нагрудні знаки «Захисник Донеччини» та «Знак пошани».

«Дякую бійцям за їхню мужність, професіоналізм та відданість Україні. Саме завдяки таким воїнам наші громади мають шанс на мирне майбутнє, а ворог відчуває силу українського спротиву», — написав він.

Нагадаємо, з початку 2026 року на підтримку Сил оборони Донецька область направила близько 700 млн. грн.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Організації
Сили спеціальних операцій ЗС України Захисники Донетчини
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
22:18
На окупованому Донбасі фіксують масштабні перебої зі світлом
14:59
Дрони вразили склад боєприпасів російських загарбників у Маріупольському районі
14:04
Агент спротиву проник у зенітний підрозділ ЗС РФ — «АТЕШ»
23:38
Пушилін запропонував Путіну виділяти по «15 соток землі» російським солдатам, які залишаться на окупованій Донеччині
22:00
Пасічник заявив про атаки безпілотників на окуповану Луганську область
16:55
Путін розповів про «відновлення» Донеччини на тлі зруйнованих Вугледара, Авдіївки та Бахмута
16:55
Коробки для «Укрпошти» та російський слід: що з'ясували журналісти про власника Рубіжанського комбінату
15:28
Без води і без фахівців: як Пушилін звітував Путіну про комунальну кризу в Донецьку
14:54
Дрони атакували поїзди в Криму та РФ: загинув машиніст
13:46
ЗСУ вразили важливі військові цілі російських окупантів у Донецькій області
08:58
У Севастополі перевіряють командування дивізії ППО РФ
16:55
Росія прискорює вилучення житла на окупованих територіях
14:58
ЗСУ вразили ЗРК «Бук-М3» та командні пункти окупантів на Донбасі
13:45
В окупованому Донецьку ліквідують наслідки удару по району заводу «Точмаш»
11:33
В окупованих містах поширюють рядки Шевченка
10:17
У Донецьку відбулася масштабна детонація боєприпасів
17:22
Окупанти терміново шукають працівників на Старобешівську ТЕС
15:25
На території заводу «Точмаш» у Донецьку знищено склад боєприпасів
12:46
У Донецьку знову вдарили по складу дронів у районі аеропорту
10:02
У Василівці Запорізької області повідомили про влучання ракети в багатоповерхівку
16:16
Балицького можуть усунути: РФ шукає нового «губернатора»
14:35
Удар БПЛА по заводу в Євпаторії: розтрощено цехи
13:09
У Донецькому аеропорту знищено місце зберігання та запуску БПЛА «Шахед»
12:12
В окупованому Стаханові підірвали автомобіль: є поранений
10:58
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом піднявся дим
21:31
Українські військові вдарили по ЗРК «Тор» росіян у Донецькій області
21:10
ЗСУ атакували пункт управління БПЛА та місце розвантаження боєприпасів армії РФ
20:44
Сили оборони вразили важливі військові цілі окупантів на Донеччині
16:49
Пушилін заявив, що до 2028 року «сподіваються запустити» поїзд з окупованого Донецька у Москву
10:15
Окупанти затримали 18-річну мешканку Волновахи за «держзраду»
усі новини
23:32
Російські групи просунулися до шахти «Покровське» на Добропільському напрямку
22:48
З початку війни Британія надала Україні 21,8 млрд фунтів допомоги
22:18
На окупованому Донбасі фіксують масштабні перебої зі світлом
21:27
Росія почала втрачати захоплені території вперше з 2023 року
20:31
З прифронтової Миколаївки на Донеччині поліція вивезла людей похилого віку
18:52
Філашкін відзначив захисників Донеччини нагородами
18:07
Росіяни завдали п'ять авіаударів по Запоріжжю
17:45
Дрон РФ атакував маршрутку в Херсоні: 20 постраждалих
17:00
Нерухомість у Києві та мільйони у банках. Чим багата родина першого заступника голови Донецької ОВА Юрія Винокурова
17:00
Відомо, скільки дітей залишається у Дружківській громаді
16:36
Поставки мультикоптерів для фронту зросли на 17% — Міноборони
16:21
Мешканцю Краматорського району оголосили підозру у замаху на вбивство
16:02
Дружківка залишилася без води
15:46
Генштаб ЗСУ повідомив про удари по складах палива та командному пункту росіян в Авдіївці, Бердянську та Криму
15:34
Під час розтину тіла загиблого військового, яке повернули з РФ, знайшли гранату
15:11
Удар по центру Краматорська: на місто скинули п'ять авіабомб, пошкоджені майже пів сотні багатоповерхівок
14:59
Дрони вразили склад боєприпасів російських загарбників у Маріупольському районі
14:44
Знищення російських дронів у небі Костянтинівкою: з'явилося відео
14:24
Російська армія просунулася під Покровськом та Часовим Яром – DeepState
14:04
Агент спротиву проник у зенітний підрозділ ЗС РФ — «АТЕШ»
13:25
У селищі під Слов'янськом сталася аварія, загинула жінка
13:23
У Сочі майже добу триває атака БПЛА
12:52
Полк «Скеля» прорвав оборону РФ та звільнив Тернове
12:25
СБУ затримала ексначальника цеху стратегічного підприємства на Донеччині: він коригував обстріли РФ
11:55
OSINT-канали проаналізували удар Storm Shadow по заводу «Кремній Ел»
11:45
Атака на окупований Донецьк: під удар потрапило місце збирання наземних робототехнічних комплексів, загинув майор РФ
11:28
Центр Краматорська потрапив під російський обстріл: у міськраді показали наслідки
11:17
Армія РФ вдарила по енергетиці Донецької області: частина жителів залишилася без світла
11:06
Удар авіабомб по центру Слов'янська: кількість поранених зросла, сім людей у лікарні
10:35
У Херсоні померла 91-річна жінка після російського обстрілу
усі новини
ВІДЕО
Скріншот: t.me/petrenko_iHS Російські групи просунулися до шахти «Покровське» на Добропільському напрямку
11 березня, 23:32
Фото: Нацполіція України З прифронтової Миколаївки на Донеччині поліція вивезла людей похилого віку
11 березня, 20:31
Наслідки атаки російського дрона на маршрутку у Херсоні. Дрон РФ атакував маршрутку в Херсоні: 20 постраждалих
11 березня, 17:45
Наслідки удару по центру Краматорська. Фото: поліція Удар по центру Краматорська: на місто скинули п'ять авіабомб, пошкоджені майже пів сотні багатоповерхівок
11 березня, 15:11
У СЗГ підтвердили знищення російського складу боєприпасів. Фото: скріншот Дрони вразили склад боєприпасів російських загарбників у Маріупольському районі
11 березня, 14:59
Знищення дронів у небі над Костянтинівкою. Знищення російських дронів у небі Костянтинівкою: з'явилося відео
11 березня, 14:44

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір