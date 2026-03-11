Філашкін відзначив захисників Донеччини нагородами

Фото: Вадим Філашкін

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін провів зустріч із військовослужбовцями Сил спеціальних операцій Збройних сил України та вручив їм нагороди. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Під час зустрічі сторони обговорили посилення співробітництва та подальшу підтримку підрозділів Сил оборони. За словами Філашкіна, допомога українській армії залишається безумовним пріоритетом для Донецької області.



Він наголосив, що бійці Сил спеціальних операцій є елітою українського війська та виконують найскладніші завдання на передовій.

«Воїни ССО — це еліта українського війська, ті, хто діє там, де найскладніше, і завжди тримає удар. Підтримка таких підрозділів — це внесок у оборону нашої Донеччини та всієї країни», — зазначив голова ОВА.



Вадим Філашкін вручив військовим підрозділу нагрудні знаки «Захисник Донеччини» та «Знак пошани».



«Дякую бійцям за їхню мужність, професіоналізм та відданість Україні. Саме завдяки таким воїнам наші громади мають шанс на мирне майбутнє, а ворог відчуває силу українського спротиву», — написав він.

Нагадаємо, з початку 2026 року на підтримку Сил оборони Донецька область направила близько 700 млн. грн.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»