За добу на Донеччині поранено одного мирного жителя: під обстрілом перебував Краматорськ

За минулу добу, 11 березня, на Донеччині внаслідок російських обстрілів постраждав один мирний житель.

Як повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації, поранення отримав мешканець Краматорська. Обставини обстрілу та характер ушкоджень уточнюються.

За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 4081 особа, ще 9019 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Влада уточнює, що наведена статистика не враховує даних щодо Маріуполя та Волновахи, де через окупацію неможливо встановити точну кількість жертв.

Нагадаємо, вранці 11 березня російська авіація скинула п'ять авіабомб на центр міста Краматорськ.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»