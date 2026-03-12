Атака БПЛА спричинила пожежу на нафтобазі в Тихорецьку

У ніч на 12 березня у місті Тихорецьк Краснодарського краю пролунала серія вибухів, після чого на території місцевого нафтового вузла виникла масштабна пожежа. Про це повідомляють місцеві жителі та аналітики OSINT-проєкту ASTRA, які проаналізували відео очевидців.

За даними аналізу оприлюднених кадрів, загоряння сталося на резервуарах однієї з нафтобаз Тихорецького нафтового вузла — одного з ключових перевалочних пунктів нафти на півдні Росії.



Відео з місця події було зняте з федеральної траси Р-217 «Кавказ». Також перші кадри моментів ударів опублікував Telegram-канал Exilenova+.

Аналітик ASTRA зазначає, що на відео видно щонайменше два осередки займання. Перший — відкрите полум’я біля великого резервуара, який, імовірно, починає горіти. Другий осередок розташований позаду — там спостерігається густий дим, що може свідчити про загоряння резервуарів із паливом.

Спочатку повідомлялося, що горить нафтоперевалочний термінал «Тихорецк-Нафта», однак пізніше аналітики уточнили: об’єкти цього підприємства розташовані поруч із палаючою базою. Фактично йдеться про один великий промисловий нафтовий кластер.



Голова Тихорецького району заявив, що пожежа виникла під час атаки безпілотників. За його словами, на місці працюють екстрені служби. До ліквідації займання залучено 83 рятувальники та 26 одиниць техніки. За попередніми даними, постраждалих немає.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»