Українські війська просунулися на Куп'янському напрямку – ISW

Ситуація на Куп'янському напрямку. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 10 березня, показують, як українські війська очищають підстанцію на північ від селища Ківшарівка. За словами аналітиків, це свідчить про те, що українські сили просунулися у цьому районі.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку за минулу добу російська армія атакувала три рази.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко