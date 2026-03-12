Бої у Костянтинівки: опорний пункт втрачено, очікується збільшення атак найближчими тижнями

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

На Костянтинівському напрямку в Донецькій області зафіксовано просування російських сил. За інформацією воєнблогера Олега Петренка, противник зумів зайняти один із опорних пунктів на захід від села Ступочки.



Одночасно триває тиск на дачні масиви, розташовані на схід від Костянтинівки. За словами джерела, у найближчі два тижні російські підрозділи мають намір наростити інтенсивність атак на цій ділянці фронту.

Посилення штурмових дій може торкнутися не тільки району Ступочек та східних підступів до Костянтинівки, а й населених пунктів Бересток та Іллінівка, розташованих на південний захід від міста.

Зазначається, що ці напрямки розглядаються противником як ключові для подальшого просування у районі Костянтинівки.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що російські групи просунулися до шахти «Покровське» на Добропільському напрямку.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»