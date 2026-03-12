Завербований РФ наркозалежний планував підірвати кав’ярню в Рівному

Фото: СБУ

Служба безпеки України запобігла теракту у центрі Рівного. За даними спецслужби, агент РФ заклав саморобний вибуховий пристрій біля кав’ярні у центральному парку міста, але був затриманий «на гарячому», коли намагався залишити місце події.



За інформацією слідства, виконавцем виявився наркозалежний мешканець Житомира, якого російські куратори завербували через Telegram-канали, де він шукав гроші.



За їхніми інструкціями чоловік орендував квартиру у Рівному та виготовив вибухівку, замаскувавши її у каструлі й начинену гайками для посилення ураження.

Російські спецслужби планували дистанційно підірвати бомбу дзвінком на мобільний телефон, прикріплений до пристрою.



Для конспірації підозрюваний вирушив на місце злочину у військовій формі. Його затримано, він перебуває під вартою. Чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»