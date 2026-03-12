Угорщина поверне Ощадбанку інкасаторські автомобілі, але залишить гроші та золото

Влада Угорщини погодилася передати державному «Ощадбанку» два інкасаторські автомобілі, раніше заарештовані в рамках розслідування. Однак гроші та золото, які перевозились у цих машинах, угорська сторона має намір залишити в себе.

Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на два джерела, знайомі з перебігом справи.



За даними видання, слідчі Національної служби податків та митниці Угорщини, котрій уряд доручив вести офіційне розслідування, повідомили адвокатів української сторони про плани повернути транспортні засоби.

Передача автомобілів запланована на четвер. При цьому інформація про поточний стан броньовиків відсутня. Зокрема, невідомо, які пошкодження могли бути нанесені під час розтину захищеного відсіку — сейфа, де знаходилися кошти, що перевозилися.

Водночас, золотовалютні цінності, вилучені угорською владою з інкасаторських автомобілів, залишаться на території Угорщини і поки не підлягають поверненню українському банку.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ залишає за собою право ініціювати санкції проти осіб, причетних до затримання українських громадян у Будапешті.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»