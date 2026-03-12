FPV-дрони та авіабомби: поліція повідомила про масштабні удари по Донеччині

Фото: Вадим Філашкін

За добу, 11 березня, поліція зафіксувала 1288 ворожих ударів по лінії фронту та житлових районах Донецької області. Про це повідомили у поліції регіону.



Під вогнем опинилися шість населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов'янськ, селище Біленьке та село Очеретине. Внаслідок атак пошкоджено 74 цивільні об'єкти, серед яких 18 житлових будинків.



Найбільш потужний удар припав по Краматорську. Російські війська скинули на місто п'ять керованих авіабомб «КАБ-250». Внаслідок атаки поранено жінку, пошкоджено 68 цивільних об'єктів.



У Дружківці російські сили застосували FPV-дрони. Під удар попали адміністративна будівля та цивільний автомобіль, які отримали пошкодження. По селищу Біленьке російські війська вдарили безпілотником «Молнія-2». Внаслідок атаки зруйновано приватний будинок.

Фото: Нацполіція України



У Донецькій обласній військовій адміністрації уточнили, що протягом доби російські війська 13 разів обстріляли населені пункти області. З прифронтових районів за день евакуювали 405 людей, серед них 55 дітей.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Дружківки виникла масштабна пожежа.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»