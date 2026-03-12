Уродженка Нової Каховки отримала вирок у Москві за збір на дрон для ЗСУ

Мешканку Москви Катерину Корчагіну засудили до 3,5 років колонії загального режиму за збір коштів на купівлю квадрокоптера для Збройних сил України. Рішення 11 березня 2026 року виніс Хорошівський районний суд Москви. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на матеріали суду.



За даними слідства, у червні 2023 року жінка опублікувала в Instagram оголошення про збір коштів на дрон для ЗСУ. Крім того, вона провела стрім, під час якого висловлювалася проти так званої «спеціальної військової операції».



Публікацію було розміщено в її особистому акаунті, де Корчагіна також рекламувала свої послуги майстра електроепіляції. На суді вона заявила, що ідея збору коштів виникла після розмови з чоловіком однієї з клієнток з України — приводом стало вбивство її знайомого у Новій Каховці. Пізніше піст був видалений.



Повідомляється, що запис виявила активістка Марина Шишуліна, пов'язана із Telegram-каналом «Кримський СМЕРШ». Під час моніторингу Instagram вона зберегла публікацію та передала інформацію російській владі.



Суд кваліфікував дії Корчагіної як публічні заклики до дій, спрямованих проти безпеки держави. Окрім тюремного терміну, їй також заборонили протягом трьох років адмініструвати сайти та сторінки в Інтернеті.



Жінку взяли під варту просто у залі суду. Відомо, що Катерина Корчагіна родом із Нової Каховки Херсонської області України. До Москви вона переїхала після початку повномасштабної війни у 2022 році.

Нагадаємо, зі звинуваченнями у фінансуванні української армії стикаються мешканці всіх окупованих областей України.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»