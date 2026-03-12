Дрони допомогли взяти в полон 25 росіян на Покровському напрямку

Черговий військовий РФ здається у полон.

На Покровському напрямку бійці бригади «Спартан» Національної гвардії України протягом місяця взяли в полон 25 російських військових. Частину окупантів до українських позицій фактично «супроводили» дрони. Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко, оприлюднивши відповідне відео у соцмережі Х.



За його словами, для російських військових це шанс зберегти життя, тоді як для України — поповнення обмінного фонду і можливість повернути додому власних полонених.

Для окупантів – можливість зберегти життя, для нас – поповнення обмінного фонду та ще один шанс повернути додому своїх. pic.twitter.com/rpF3yXu5cM — Олександр Півненко (@Pivnenko_NGU) March 12, 2026

У Нацгвардії зазначають, що використання безпілотників дедалі частіше змушує російських солдатів складати зброю. Лише цієї зими понад 100 окупантів здалися завдяки діям українських дронів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»