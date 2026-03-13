МіГ-29 ЗСУ знищив цех FPV-дронів у Курській області

Українська бойова авіація завдала високоточного удару по об’єкту на території Росії. За інформацією з блогу пілотів ЗСУ «Соняшник», винищувач МіГ-29МУ1 застосував керовану авіабомбу AASM HAMMER, яка точно влучила у будівлю, де, ймовірно, розташовувався цех збірки FPV-дронів.



Згідно з попередніми даними проєкту WarArchive, удар було нанесено по двоповерховій будівлі у селищі Тьоткіно Курської області. На оприлюднених кадрах видно момент потужного вибуху, після якого будівля зазнала значних руйнувань.

Соняшник — Ілля Айзін (@ayzin_illya) 11 березня, 2026

Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень або втрат наразі немає. Водночас Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу загальні втрати російських військ на фронті склали ще 860 осіб. Інформація щодо результатів авіаудару уточнюється.