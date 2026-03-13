Дрони знищили військову техніку, яку росіяни намагалися евакуювати після удару по складу боєприпасів під Маріуполем

Наслідки удару по російській військовій техніці під окупованим Маріуполем. Фото: «Досьє шпигуна»

11 березня завдали удару по складу боєприпасів російських військ поблизу окупованого села Широка Балка Донецької області. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Досьє шпигуна».



У цей час почалася евакуація військової техніки РФ у західний бік. Через пів години після перших ударів по Широкій Балці здійснили «добивання» техніки, яка встигла доїхати до селища Мангуш – вісім кілометрів на захід від точки удару.



Внаслідок атаки знищені п'ять одиниць техніки. Є загиблі та поранені окупанти. Усі удари завдавалися БПЛА.

Нагадаємо, що внаслідок удару ЗСУ по складу боєприпасів під захопленим Маріуполем почалися пожежа та детонація.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко