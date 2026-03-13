Окупанти знесуть ще майже 80 багатоповерхівок у Сіверськодонецьку – ОВА

Сіверськодонецьк. Фото: Луганська ОВА

Окупанти знесуть ще 79 багатоповерхівок у місті Сіверськодонецьк. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, ці будинки були серйозно пошкоджені росіянами у 2022 році під час штурму міста.



«Протягом майже чотирьох років вони не збиралися їх відновлювати, але щоразу заявляли, що на низці з них ремонти ось-ось почнуться. Однак у план показового відновлення увійшли будинки, які потребували лише незначних робіт, таких як перекриття даху або заміна вікон. Решта – під демонтаж», – розповів Харченко.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко