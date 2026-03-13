Розкрадання на фортифікаціях: збитки перевищили 14 млн грн

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили масштабні зловживання під час закупівель матеріалів для будівництва оборонних укріплень. За даними Офісу Генерального прокурора України, до схем можуть бути причетні посадовці однієї з військових частин разом із цивільними спільниками.



Слідство встановило, що у 2024 році учасники оборудки організували закупівлю матеріалів для фортифікацій через підконтрольні компанії. Підприємства отримували прямі контракти, після чого вартість матеріалів завищували приблизно на 20% від ринкових цін.



Отримані з бюджету кошти перераховувалися на рахунки фірм, а згодом переводилися у готівку або легалізувалися через фінансові операції. При цьому фактична закупівельна ціна матеріалів була значно нижчою.

За одним із епізодів організатором схеми слідство вважає командира військової частини у званні полковника. Лише за травень–червень 2024 року державі було завдано збитків на суму 7,3 млн гривень. Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.



Інший епізод пов’язаний із начальником групи державних закупівель, офіцером цієї ж групи, його дружиною та цивільним арбітражним керуючим. За даними слідства, вони могли незаконно привласнити ще близько 6,7 млн гривень.



«Наразі трьом фігурантам уже обрано запобіжні заходи, ще один перебуває на лікуванні. Слідчі перевіряють можливу причетність інших посадовців та не виключають нових епізодів розкрадань», - йдеться у повідомленні.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»