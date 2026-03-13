У Севастополі домові чати перевели в месенджер MAX

Домові чати в окупованому Севастополі тепер в месенджері MAX.

В окупованому Севастополі місцеві домові чати почали масово переводити до російського месенджера MAX. Про це повідомив рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».



За інформацією активістів, через новий додаток мешканці мають можливість звертатися до так званих керуючих компаній, а також до структури «Госжилнадзору». У сервісі передбачено функцію фіксації скарг та відстеження їх виконання.



Утім, представники руху спротиву вважають, що ініціатива має не лише адміністративну мету. На їхню думку, переведення комунікації мешканців у єдиний цифровий сервіс дозволяє окупаційній владі отримувати додатковий контроль над повсякденним життям містян.



Активісти наголошують, що під виглядом «зручного сервісу для мешканців» фактично створюється ще один інструмент централізованого моніторингу населення на тимчасово окупованій території.

Раніше повідомлялося, що у Росії посилюють цифровий контроль над повсякденним життям громадян, фактично нав'язуючи обов'язкове спілкування через державний месенджер.



Нагадаємо, у Луганську окупаційна влада також розпочала нову хвилю примусу до встановлення месенджера MAX.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»