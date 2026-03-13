Мешканцям Дружківки повернули світло

Світло у Дружківці з'явилося

Станом на вечір п'ятниці, 13 березня, у місті Дружківці Донецької області енергетики відновили електропостачання. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



Як зазначається, увечері, 12 березня ввечері, у місті не було світла у зв'язку з бойовими діями.



Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»