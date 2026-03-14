БПЛА завдали удару по Афіпському НПЗ: уражено ключову установку

У ніч на 14 березня ударні безпілотники Сил оборони України, попередньо, атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ.
Кадри з місця події оприлюднив Telegram-канал Exilenova+. На відео зафіксовано сильну пожежу на території підприємства.
За даними OSINT-аналітиків спільноти «КіберБорошно», підтверджено ураження установки АТ-22/4 — одного з ключових технологічних вузлів Афіпського НПЗ. Саме з цієї установки починається основний процес переробки нафти на підприємстві.
На оприлюднених кадрах видно займання однієї з колон установки, а також витік газу із супутньої технологічної естакади.
Afipsky oil refinery was attacked again pic.twitter.com/OJxiuBDVhr— Exilenova+ (@Exilenova_plus) March 13, 2026
Якщо інформація про пошкодження підтвердиться офіційно, удар може суттєво вплинути на роботу всього нафтопереробного комплексу.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
