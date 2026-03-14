Десантники ЗСУ взяли в полон чотирьох росіян

Одного окупанта було ліквідовано під час заходу на позиції ЗС РФ.

Бійці 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ оприлюднили відео бойового епізоду, під час якого українські військові захопили у полон російських окупантів.



За інформацією підрозділу, десантники 2 аеромобільного батальйону провели штурмові дії поблизу Богуславки Харківської області.



Українські військові змогли безпосередньо зайти на позицію противника та вступити у ближній бій. Попри чисельну перевагу російського підрозділу, українські десантники змусили ворога скласти зброю.



У результаті операції чотирьох військовослужбовців армії РФ взяли в полон, ще одного окупанта, який чинив опір, було ліквідовано.



«Полонені поповнять обмінний фонд, який використовується для повернення українських військових з російського полону», - йдеться у повідомленні.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»