Десантники ЗСУ взяли в полон чотирьох росіян

Бійці 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ оприлюднили відео бойового епізоду, під час якого українські військові захопили у полон російських окупантів.
За інформацією підрозділу, десантники 2 аеромобільного батальйону провели штурмові дії поблизу Богуславки Харківської області.
Українські військові змогли безпосередньо зайти на позицію противника та вступити у ближній бій. Попри чисельну перевагу російського підрозділу, українські десантники змусили ворога скласти зброю.
У результаті операції чотирьох військовослужбовців армії РФ взяли в полон, ще одного окупанта, який чинив опір, було ліквідовано.
«Полонені поповнять обмінний фонд, який використовується для повернення українських військових з російського полону», - йдеться у повідомленні.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
