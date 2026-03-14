Росіяни поранили трьох жителів Донеччини за добу

Упродовж 13 березня російські війська поранили трьох мирних жителів на території Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, двоє поранених зафіксовані у селі Сергіївка, ще одна людина постраждала у селищі Олексієво-Дружківка.
Очільник області також повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення загальна кількість жертв російської агресії на Донеччині (без урахування Маріуполя та Волновахи) становить 4083 загиблих й 9028 поранених.
Крім того, напередодні, 12 березня близько 20:30, російські війська завдали удару по селищу Билбасівка у Донецькій області.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
